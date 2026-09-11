Cae sospechoso del asesinato del hermano del alcalde de Pataz

Los agentes investigan el contenido de los celulares incautados para determinar si contienen comunicaciones con otros presuntos integrantes de una organización delictiva.

Durante un operativo, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo detuvieron a Jefferson Pool Rodríguez Calderón, de 23 años, alias “Lombriz”, quien estaría implicado en el asesinato de Homero Valdemar Armas Villalobos, hermano del alcalde de Pataz.

El sujeto fue intervenido cuando se desplazaba a bordo de una camioneta por la urbanización El Alambre. Durante el registro, los agentes le encontraron un arma de fuego con cartuchos, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades como parte de las investigaciones.

COBRO DE CUPOS EXTORSIVOS

Según información preliminar de la Policía Nacional, alias “Lombriz” estaría involucrado en el cobro de cupos extorsivos en la zona. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su presunta participación en estos hechos. “Según fuentes de inteligencia y monitoreo de información abierta, ‘Lombriz’ estaría involucrado en el cobro ilegal de cupos extorsivos, un sistema de amenazas y violencia contra comerciantes y transportistas”, indicó la Policía Nacional.

Asimismo, durante la intervención también se encontraron dispositivos celulares que, según las primeras investigaciones, habrían sido utilizados para realizar actividades extorsivas. “Se le encontraron S/ 6,250 en efectivo y dos celulares. Según la Región Policial La Libertad, estos equipos móviles contienen evidencia de comunicación con otros presuntos delincuentes”.