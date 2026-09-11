Megaoperativo contra la minería ilegal en Cusco: se detuvo a 19 personas y se decomisó maquinaria

Según se informó, 19 personas fueron intervenidas durante un megaoperativo contra la minería ilegal en el distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, región Cusco. En la acción participaron representantes de la Fiscalía en Materia Ambiental y la Policía Nacional.

Las autoridades comprobaron que la ilícita actividad se realizaba a cielo abierto y muy cerca de cuerpos de agua. Asimismo, confirmaron que trabajos alteraron el cauce del río Ccasccamayo y generaron riesgo de contaminación por el arrastre de los químicos que utilizaban.

EXTINCIÓN DE DOMINIO

Se decomisaron cuatro cargadores frontales y seis motos, que quedaron a disposición de la Fiscalía de Extinción de Dominio. Por ser inviable su traslado, se destruyeron tres maquinarias pesadas, tres motobombas, dos chutes de lavado y cuatro campamentos rurales.

Los detenidos, quienes señalaron que llevaban solo dos días trabajando en el lugar, fueron puestos a disposición de la Policía Nacional para las investigaciones del caso. Por su parte, la Fiscalía indicó que el operativo busca frenar el daño ambiental en la cuenca del Apurímac.