Camión cargado de soya se incendia en Arequipa: chofer y ayudante logran salir a tiempo

El chofer y su ayudante lograron salir del vehículo antes de que las llamas consumieran gran parte de la carrocería y el cargamento.

Un accidente se registró en la Panamericana Sur, a la altura de la localidad de El Palo, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná. Un vehículo que transportaba un cargamento de soya se despistó y terminó cayendo a una quebrada, donde posteriormente se incendió.

Según las primeras versiones, el conductor habría realizado una maniobra para evitar impactar contra otro vehículo, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y terminara despistándose.

Asimismo, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para atender la emergencia e intentar controlar el fuego. Sin embargo, las llamas ya habían consumido gran parte de la carrocería y el cargamento de soya que transportaba.

CONDUCTOR SALIÓ ILESO

Afortunadamente, el accidente solo dejó lesiones leves en el conductor, quien logró salir del vehículo antes de que se incendiara, con ayuda de otros transportistas que transitaban por la zona. Las heridas se registraron principalmente en los brazos y no revestirían mayor gravedad.

Por otro lado, el accidente ocasionó considerables pérdidas económicas, debido a que la mercadería transportada, correspondiente a un cargamento de soya, procedería de Bolivia.