Nasca: dos presuntos implicados en crimen de Bisambra fueron capturados

Durante el allanamiento de su vivienda, la Policía habría incautado una pistola Glock con la serie erradicada y un chaleco antibalas.

La Policía Nacional capturó a dos presuntos implicados en el asesinato a balazos de Homar Richard Arana Yauri, de 32 años, ocurrido la noche del 7 de setiembre en el sector Unión Victoria-Bisambra, en la provincia de Nasca, región Ica.

Uno de los intervenidos fue identificado como Félix Ronaldo Aroni Barrenechea (19), alias “Poll”, quien, de acuerdo con la información policial, habría amenazado previamente a la víctima. El joven fue intervenido cuando llegó al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola.

Según las primeras investigaciones, Aroni habría acudido al establecimiento de salud para encontrarse con la expareja del fallecido. Los agentes procedieron con su intervención como parte de las diligencias para esclarecer el crimen.

INTERVIENEN A PRESUNTO AUTOR MATERIAL

El segundo detenido fue identificado como Bruno Alejandro Palomino Huayta, quien es señalado preliminarmente por la Policía como el presunto autor material del asesinato. Su captura se produjo durante una intervención realizada en su vivienda, ubicada en el distrito de Vista Alegre.

Durante el registro del inmueble, los agentes policiales habrían encontrado una pistola Glock con la serie erradicada y un chaleco antibalas. Ambos elementos fueron incautados y serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar si tienen relación con el homicidio.

POLICÍA CONTINUA INVESTIGANDO EL CRIMEN

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer el grado de participación de ambos intervenidos y determinar las circunstancias en las que ocurrió el asesinato de Arana Yauri.