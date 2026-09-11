Narrativa oral en quechua Collao gana el Premio Nacional José María Arguedas

El estudiante puneño Iván Franco Quispe Puma, de sexto grado de primaria, obtuvo el primer lugar del Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas 2026, en el género Narrativa Oral en Lengua Originaria, organizado por el Ministerio de Educación (Minedu), con su relato en quechua Collao “Hulk punchay mayuk takiskan”, traducido como “El día en que volvió a cantar el río”.

El reconocimiento destaca no solo su capacidad narrativa, sino también el uso de una lengua originaria para expresar la relación entre las personas y su entorno andino. Quispe Puma, de la I. E. 70603 de Puno, se impuso entre representantes de distintas regiones en Narrativa Oral en Lengua Originaria.

Para el Minedu, el resultado pone en valor la diversidad cultural y lingüística del país desde la escuela, mostrando que las lenguas originarias también son espacios de creación literaria, identidad y transmisión de conocimientos.

La historia de Iván comenzó en Caracoto, San Román, Puno, una comunidad donde el quechua no solamente es una lengua aprendida en la escuela, sino que forma parte de la vida cotidiana, de la memoria familiar y de la manera de comprender la riqueza de una de las variantes del quechua y la memoria cultural de los pueblos andinos.

“Yo nací hablando quechua. Para mí es un honor ganar el premio de narrativa oral”, expresó el estudiante después de recibir el reconocimiento por la interpretación realista de su relato, que permite conocer las experiencias, saberes y vínculos que permanecen en las comunidades andinas y que los niños también reciben y recrean a través de la palabra.

El escolar comenta que el resultado no solo es producto únicamente de su participación en el concurso. Desde el año pasado trabaja con su docente de aula para fortalecer su expresión oral mediante la radio escolar, dramatizaciones y actividades teatrales que desarrolla en la escuela.

Ganadores por categorías

En Fábula, el primer lugar nacional fue para Neymar Choque, estudiante de sexto de primaria de la I. E. 40392 José A. Encinas Franco, de Imata, distrito de San Antonio de Chuca, Arequipa, con el relato “La vicuña que aprendió a escuchar al río”. En Cuento ganó Arlet Bayona, de la I. E. San Miguel de Piura, con la composición “Donde convergen los zumbidos”.

En Ensayo EBR, ganó el primer lugar Nicolás Díaz, de la I. E. P. Hermana Barcia Bonifatti de Tacna, que contó “El zorro del medio: correlación de dos realidades”; mientras que en Ensayo EBA obtuvo el primer lugar Jhen Keli Manosalva Farro, del CEBA Santo Toribio, de la UGEL Rioja, San Martín, con “El Zumbayllu en la Selva de la Promesa”.

El concurso reunió a escolares que dominan diversas variantes del quechua y lenguas originarias como el aimara, asháninka, kukama kukamiria y harakbut. La diversidad lingüística se hizo visible a través de las voces de estudiantes que encontraron en sus propias lenguas una manera de narrar el Perú. Más información sobre el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas en este link.