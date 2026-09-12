Temblor hoy en Perú: sismo de magnitud 4.5 se registró esta madrugada en Ica

Un sismo de magnitud 4.5 se registró la madrugada de este sábado 12 de septiembre en la región Ica, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 3:46 a.m. y generó alarma entre la población.

De acuerdo con el IGP, el sismo tuvo una profundidad de 21 kilómetros y su epicentro se ubicó a 101 kilómetros al suroeste de la provincia de Ica. Las autoridades no han reportado víctimas mortales ni daños materiales significativos.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población a mantener la calma en todo momento y alejarse de ventanas, repisas u objetos que puedan caer.

Asimismo, se aconseja evacuar de manera ordenada hacia zonas seguras. En caso de no poder salir, es importante ubicarse junto a columnas o muros estructurales y contar con una mochila de emergencia a la mano.