Huacachina: suspenden servicio de vehículos tubulares tras operativo de la Fiscalía

El servicio de vehículos tubulares en el balneario de Huacachina, ubicado en Ica, fue suspendido temporalmente tras un operativo conjunto ejecutado por la Fiscalía de Prevención del Delito con el apoyo de la Policía Nacional.

La medida se adoptó con el objetivo de prevenir accidentes y verificar que las unidades dedicadas al transporte de turistas nacionales y extranjeros cuenten con las autorizaciones y los requisitos obligatorios para circular de forma reglamentaria.

Juan Bautista Flores Palacios, representante de los conductores y propietarios, indicó que las autoridades solicitaron la regularización de documentos como el SOAT y la tarjeta de circulación. Según diario El Comercio, en el balneario operarían entre 150 y 300 vehículos tubulares destinados a esta actividad turística, los cuales conservan sus motores y chasis originales, pero presentan estructuras modificadas en el área destinada a los pasajeros.

Planteamiento y pronunciamiento de operadores

Ante este panorama, representantes del Gobierno Regional de Ica, la Municipalidad Provincial de Ica y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han planteado la necesidad de establecer una regulación más estricta para estas unidades. Los operadores señalaron que actualmente mantienen reuniones internas para evaluar las formas de cumplir con las exigencias normativas requeridas por las instituciones del Estado.

Accidentes anteriores

La intervención fiscal y la posterior paralización ocurren tras diversos accidentes registrados durante los recorridos por las dunas de la zona. Entre los casos recientes más graves figura el de una turista estadounidense que perdió un brazo hace aproximadamente dos meses tras el vuelco de uno de los vehículos turísticos.