Senamhi prevé lluvias de mayor intensidad en Piura y Tumbes desde mediados de septiembre

El Senamhi advirtió que Piura y Tumbes registrarán un incremento de las lluvias a mediados de septiembre. El jefe zonal de la institución, Jorge Carranza, señaló que las condiciones atmosféricas favorecen precipitaciones de mediana intensidad en ambas regiones.

Según el especialista, entre el 15 y 17 de septiembre se concentrará una importante cantidad de humedad, lo que podría generar acumulados de entre 10 y 15 milímetros. En Piura, las lluvias se presentarían principalmente en la zona de la sierra y en las provincias de Piura y Talara.

Lluvias vinculadas al Fenómeno El Niño

Carranza explicó que este escenario se desarrolla en el contexto de el Fenómeno El Niño, debido también a las temperaturas elevadas que mantiene el mar. Tumbes presenta una alta predisposición para el incremento de las precipitaciones durante los próximos días.

El representante del Senamhi indicó que ambas regiones mantienen una considerable acumulación de humedad, condición que favorecería la presencia de lluvias. Las autoridades y población deberán mantenerse atentas a los pronósticos y recomendaciones ante posibles impactos.