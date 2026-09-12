Cusco: un muerto y siete heridos, varios de ellos graves, deja choque entre ómnibus y camión

Esta madrugada, un muerto y siete heridos, varios de ellos graves, dejó el choque frontal entre un bus de transporte interprovincial y un camión en la carretera Cusco-Arequipa.
El accidente se registró pasadas las 04:00 horas a la altura del kilómetro 1054 de esta carretera, en jurisdicción del distrito de Cusipata, provincia de Quispicanchi, en Cusco.
El bus, perteneciente a la empresa Grisman, conducido por Vladimir M. colisionó frontalmente con el camión que transportaba verduras y era manejado por Antonio L.
CENTRO DE SALUD DE URCOS
Tras el accidente, personal policial acudió al lugar para auxiliar a las personas afectadas, quienes fueron trasladadas al centro de salud de Urcos para recibir atención médica.
La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.