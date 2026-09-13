Atrapan mototaxista que atacó con machete a dos escolares en Ayacucho: menores tienen graves heridas

En el distrito de San Juan, Ayacucho, dos estudiantes de 15 y 16 años terminaron con heridas graves tras ser atacados con un machete; el responsable descendió de un mototaxi y los agredió.

Los alumnos del colegio Faustino Sánchez Carrión sufrieron cortes en la espalda, brazo, mandíbula y cabeza; no se explican las causas del ataque. Ambos están internados en el Hospital Regional.

VÍCTIMAS Y TESTIGOS

Tras el ataque, la policía desplegó un amplio operativo para ubicar al chofer del mototaxi; luego de tres horas lo intervino y quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones.

Durante su detención, el mototaxista señalaba reiteradamente ser inocente y que todo se trataba de una confusión, pero las víctimas y testigos lo señalan como responsable de la violenta agresión.