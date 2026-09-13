Produce confirma que flota pesquera extranjera opera fuera de las 200 millas del mar peruano

El Ministerio de la Producción, a través del seguimiento permanente del Centro de Control del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), confirmó que ninguna embarcación pesquera de bandera extranjera ha ingresado al dominio marítimo peruano para realizar actividades extractivas desde la vigencia de las medidas establecidas en el Decreto Supremo 014-2024-PRODUCE.

Esto debido a que la tecnología satelital permite a las autoridades nacionales ubicar en tiempo real las posiciones exactas de las flotas tanto dentro de las 200 millas nacionales como en aguas internacionales.

Descartan reportes en redes y presencia en alta mar

Respecto a reportes recientes difundidos en plataformas digitales, el monitoreo institucional constató que la flota extranjera identificada en un video viral con coordenadas ubicadas a más de 266 millas náuticas de la costa, opera estrictamente en aguas internacionales.

En esa misma zona de altamar, la supervisión detectó la presencia de embarcaciones pesqueras artesanales peruanas provistas con SISESAT, tales como FELMAR, VICTORIO, CASTELLO, DOÑA MECHE y LA FIERA, lo que descarta cualquier incursión ilegal dentro del mar peruano.

Vigilancia interinstitucional

Esta labor de control es ejecutada permanentemente por el Estado en coordinación con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú, abarcando tanto el territorio soberano como las 20 millas adyacentes de altamar.