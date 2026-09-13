Arequipa: fuertes lluvias dejaron sin servicio de agua potable a unos 50 mil pobladores de Islay

Las intensas lluvias que se registran estos días en la provincia arequipeña de Islay dejaron sin agua potable a unos 50 000 pobladores, tras la afectación del canal de derivación que alimenta la planta de tratamiento de agua de Mollendo.

Según los dirigentes vecinales, la caída de un enorme huaico en el sector de Chule, en el distrito de Mejía, afectó más de 15 metros del canal con piedras y lodo, por lo que se cerraron las compuertas de la planta de tratamiento.

Esta situación también perjudica a cientos de agricultores; el canal dañado permite irrigar 2,400 hectáreas de cultivos de pan llevar, por lo que exigen la reparación inmediata del canal para que no se pierdan sus sembríos.

DEMORARÁ DOS DÍAS

Wilbert Salazar, presidente de la Junta de Usuarios La Ensenada-Mejía-Mollendo, informó a la Agencia Andina que el huaico provocó una considerable fisura al canal en un tramo de unos 15 metros y su reparación demorará unos dos días.

Indicó que ya comenzaron con los trabajos de limpieza del canal; luego se construirá un muro de contención en el tramo afectado, a fin de prevenir que nuevos deslizamientos afecten la zanja, teniendo en cuenta la llegada del fenómeno El Niño.