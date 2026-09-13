Nacionales

Hace 54 minutos

Operativo en penal de Chimbote: encuentran presunta nota extorsiva dentro de una celda

La hoja fue encontrada en uno de los ambientes inspeccionados y comunicada de inmediato al fiscal penal de turno del Santa, quien dispuso las diligencias correspondientes.

Foto RPP



El Ministerio Público informó del hallazgo de una presunta nota extorsiva durante un operativo realizado, junto con la Policía Nacional, en el penal de Cambio Puente, del distrito ancashino de Chimbote.

La nota fue encontrada en uno de los ambientes inspeccionados y comunicada de inmediato al fiscal penal de turno del Santa, quien dispuso las diligencias correspondientes para determinar la relevancia penal. 

PARTICIPARON CINCO FISCALES

Asimismo, durante la intervención, se incautaron objetos punzocortantes y otros elementos prohibidos; se investigará su procedencia y los reclusos que los tenían. En el operativo participaron  cinco fiscales.

La diligencia forma parte de las acciones preventivas destinadas a verificar las condiciones de seguridad y orden, así como detectar posibles situaciones vinculadas con la presunta comisión del delito.


Temas Relacionados: AmenazasExtorsionadoresFiscalíaOperativoPnpSeguridad

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO