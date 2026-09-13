Dos turistas chilenas fallecieron en un accidente de tránsito en Tacna: regresaban a su país

Cuando regresaban a su país tras visitar la ciudad de Tacna, dos turistas chilenas murieron en un accidente vehicular registrado en el kilómetro 1,317 de la carretera Panamericana Sur. Las extranjeras vivían en Concepción.

Las víctimas fueron identificadas como Liliana Ávila (65) y María Torres (71), quienes la tarde de ayer viajaban de Tacna a Arica en un automóvil que chocó con un camión que habría invadido el carril contrario, desatando la tragedia.

REALIZAR COMPRAS

Trascendió que las dos mujeres de la tercera edad eran amigas y jubiladas, que siempre visitaban la ciudad de Tacna para disfrutar de su exquisita gastronomía, someterse a chequeos médicos y realizar compras para sus nietos.

Familiares de ambas turistas llegaron a Tacna para repatriar los cuerpos de las mujeres; en todo momento evitaron declarar a la prensa. La Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.