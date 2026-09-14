¡Techo colapsa y obrero cae de 3 metros! Accidente ocurrió tras intensas lluvias en Tacna

El trabajador habría resbalado sobre un techo falso deteriorado por la humedad y el agua acumulada tras las intensas lluvias registradas en la zona.

Un obrero de construcción civil identificado como Luis Ccaso Montesinos (38), resultó herido luego de caer desde una altura aproximada de tres metros mientras realizaba trabajos en una vivienda de la asociación La Molina, manzana V1, lote 5, en el distrito de Gregorio Albarracín, en Tacna.

El accidente habría ocurrido debido al deterioro de una estructura de techo falso por la humedad y las recientes lluvias. El hombre fue encontrado en el tercer nivel del inmueble, hasta donde llegaron serenos paramédicos para brindarle los primeros auxilios

Tras ser estabilizado, Ccaso fue evacuado al servicio de Emergencia del hospital Hipólito Unanue, donde quedó bajo atención médica. Presentaba una lesión traumática en una extremidad superior y posibles fracturas, por lo que se realizarán las evaluaciones correspondientes para determinar la gravedad de sus lesiones.

OBRERO RESBALÓ SOBRE TECHO FALSO

Según relató el propio trabajador, se encontraba sobre una estructura de techo falso cuando la humedad y el agua acumulada por las lluvias provocaron que resbalara. El obrero perdió el equilibrio y cayó aparatosamente al piso del tercer nivel.

Los serenos paramédicos que acudieron al lugar detectaron una lesión compatible con una luxación de la articulación glenohumeral, correspondiente al hombro, además de una probable fractura a la altura del antebrazo. Ante ello, procedieron a inmovilizarlo y estabilizarlo mientras esperaban la llegada del personal médico.

DUEÑA DE LA VIVIENDA TAMBIEN SUFRIÓ HERIDAS

Por otro lado, la propietaria del inmueble, Luz Condori Callata (45), también resultó herida. La mujer, quien contrató los servicios del obrero, sufrió dos cortes en la mano derecha cuando intentaba abrir la puerta de la habitación donde había quedado el trabajador.