Avioneta realiza aterrizaje forzoso cerca de Pucallpa: seis ocupantes salen ilesos

La avioneta había despegado de Contamana y comunicó la emergencia un minuto antes de la hora prevista para su llegada a Pucallpa.

Una avioneta que cubría la ruta Contamana-Pucallpa realizó un aterrizaje forzoso este domingo luego de que su tripulación declarara una emergencia cuando se encontraba cerca de su destino.

La aeronave Piper PA-32 de matrícula OB-2202, operada por Red Wing S.A.C, terminó en una playa ubicada en la ribera del río Ucayali, aproximadamente a diez millas de Pucallpa. Según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a bordo viajaban cinco pasajeros y un tripulante, quienes resultaron ilesos tras el aterrizaje.

La avioneta había despegado de Contamana, en Loreto, a las 10:12 de la mañana, y tenía previsto llegar a Pucallpa a las 10:39 a. m. Sin embargo, un minuto antes del horario programado, la tripulación comunicó una emergencia y posteriormente informó que había aterrizado en una playa sin registrar personas heridas.

TRIPULACIÓN DECLARÓ EN EMERGENCIA

De acuerdo con el reporte del MTC, la tripulación comunicó la situación de emergencia mientras se encontraba en pleno trayecto hacia Pucallpa, lo que obligó a que los pilotos realizaran un aterrizaje en una zona de la ribera del río Ucayali.

A las 10:50 de la mañana, la tripulación informó que la aeronave había aterrizado y que los ocupantes se encontraban fuera de peligro. Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuál fue el desperfecto o situación que obligó a efectuar la maniobra.

CIAA INVESTIGARÁ CAUSAS DEL ACCIDENTE

Tras el incidente, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) del MTC inició las diligencias para determinar las circunstancias y causas que llevaron a la tripulación a realizar el aterrizaje forzoso.