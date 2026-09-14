Keiko Fujimori lleva semillas y recursos para fortalecer a mujeres productoras en Cusco

La presidenta también entregó cheques de Agroideas a 78 organizaciones de mujeres agrarias, integradas por 739 productoras de 18 regiones del país.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, llegó este domingo 13 de septiembre al distrito de Pccaritambo, región Cusco para participar en una jornada destinada a fortalecer la actividad agropecuaria en las zonas rurales.

Durante su visita encabezó la entrega de bienes y semillas a organizaciones de mujeres productoras, asi como la inauguración de un sistema de riego destinado a mejorar las condiciones para el desarrollo de la agricultura y ganadería en la zona.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; el titular de Defensa, Rafael Belaúnde; el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, además de autoridades locales.

ENTREGA DE BIENES Y SEMILLAS PARA PRODUCTORES

Durante la actividad, Agro Rural entregó seis kits de picadoras destinadas a la conservación de forrajes, mientras que el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) distribuyó 2 600 kilos de semillas de avena y otros 1 300 kilos de semillas de avena forrajera, trigo y maíz.

Asimismo, la presidenta entregó cheques de Agroideas a representantes de 78 organizaciones de mujeres agrarias, conformadas por 739 productoras provenientes de 18 regiones del país. La entrega se realizó en el marco de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígena (EEMRI) 2026.

GOBIERNO PREPARA VIAJE DE FUJIMORI A ESTADOS UNIDOS

Durante la jornada en Cusco también se informó sobre otras acciones vinculadas al sector rural. Entre ellas, la transferencia de madera decomisada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) a entidades beneficiarias de la región. Con el objetivo de aprovechar recursos recuperados y destinarlos a instituciones que puedan utilizarlos en beneficio de sus comunidades.

En paralelo, el Poder Ejecutivo solicitó al Senado autorización para que Keiko Fujimori realice su primer viaje oficial al extranjero como presidenta. La mandataria tiene previsto acudir a Nueva York, Estados Unidos, entre el 21 y el 24 de septiembre para participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.