Derrumbe bloquea la Panamericana Sur: pasajeros bajan de sus vehículos para retirar piedras

Pasajeros de buses interprovinciales bajaron de las unidades y ayudaron a retirar las rocas que obstruían la carretera en Quebrada Honda.

Un derrumbe de piedras interrumpió durante la madrugada el tránsito vehicular en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 727, en el sector de Quebrada Honda, entre Ático y Ocoña, provincia de Caravelí, Arequipa.

El desprendimiento de rocas sorprendió a los vehículos que circulaban por esta importante vía y generó una prolongada congestión. Los primeros vehículos quedaron varados alrededor de las 4:00 de la madrugada, principalmente buses interprovinciales que cubrían la ruta entre Arequipa y Lima.

Ante la interrupción de la carretera, decenas de pasajeros tuvieron que permanecer dentro de las unidades mientras esperaban que se restableciera el tránsito. La emergencia generó una espera de más de cuatro horas y obligó a algunos pasajeros a bajar de los buses para colaborar con el retiro de las piedras que obstruían la vía.

PROVÍAS EJECUTA TRABAJOS PARA LIMPIAR LA CARRETERA

Personal de Provías Nacional inició las labores de limpieza y retiro de material para recuperar la transitabilidad en este tramo de la Panamericana Sur. Mientras continúan los trabajos, el paso vehicular permanece restringido y los conductores afrontan demoras de al menos cuatro horas para llegar a sus destinos.

La congestión afecta especialmente a las unidades de transporte interprovincial que utilizan esta ruta para conectar Lima con Arequipa y otras ciudades del sur.

EVALUAN HABILITAR NUEVA CARRETERA

Ante esta situación, se evalúa habilitar temporalmente la antigua carretera como una ruta alternativa para descongestionar la Panamericana Sur. Sin embargo, este camino requiere trabajos previos de acondicionamiento antes de poder ser utilizado por los transportistas.