Tacna: camioneta explota tras ingresar a campo minado en la frontera con Chile

Una camioneta que se dirigía desde Tacna hacia Arica ingresó la noche del domingo a una zona fronteriza con presencia de minas en territorio de Chile, terminando envuelto en llamas tras activar un artefacto explosivo cerca del hito 16.

El suceso ocurrió alrededor de las 11:30 p.m. del 13 de septiembre, momento en el cual operadores del sistema de vigilancia fronteriza detectaron la detonación y el incendio a través de las cámaras de seguridad.

Tras emitirse la alerta correspondiente, las instituciones de seguridad activaron los protocolos establecidos para verificar la magnitud del incidente en el sector. El operativo de revisión y obtención de datos en el área se llevó a cabo mediante el empleo de un dron equipado con cámara térmica, con la participación de unidades policiales y militares de Chile.

Señalización del área e indagaciones

De acuerdo con los reportes oficiales, el automóvil circulaba en dirección de norte a sur cuando ingresó al perímetro minado, activando específicamente una mina antitanque. La Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota precisó que el sector se encontraba debidamente cercado con alambre y disponía de señalización internacional que advertía sobre el peligro de los explosivos.

Paralelamente, la Policía de Investigaciones (PDI), el Ejército de Chile y otras entidades competentes se encuentran recopilando los antecedentes necesarios sobre el caso. Las autoridades indicaron que, hasta el momento de la comunicación oficial, la existencia de personas heridas o fallecidas permanecía pendiente de verificación mientras continuaban las labores en el lugar.