Minedu amplía la atención temprana para promover la inclusión desde los primeros años

Más de 5000 niñas y niños menores de 3 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla reciben atención especializada a través de los Programas de Intervención Temprana (PRITE) que buscan detectar oportunamente las barreras que pueden afectar su desarrollo, aprendizaje y participación desde los primeros años de vida.

Cada 15 de setiembre se conmemora el Día de la Promoción de los PRITE, fecha que reconoce el trabajo de estos programas educativos no escolarizados. Por este motivo, el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, hizo llegar su saludo y felicitación a los trabajadores, y destacó el papel que cumplen las familias en el desarrollo de las potencialidades de niñas y niños durante la primera infancia.

Actualmente, 139 PRITE funcionan a nivel nacional, 18 de ellos en Lima Metropolitana, bajo un enfoque transdisciplinario. “Los equipos profesionales están integrados por docentes, psicólogos y tecnólogos médicos, quienes trabajan de manera colaborativa con las familias para favorecer el desarrollo integral de los menores y brindarles los apoyos y oportunidades que requieren”, explicó el titular del sector.

Además, los PRITE cuentan con el Servicio de Apoyo Educativo Especializado Virtual, que brinda orientación profesional a familias y tutores mediante apoyos grupales y personalizados. Este servicio también contribuye a fortalecer las competencias parentales de las familias y las capacidades de los profesionales.

Como parte de esta conmemoración, el Ministerio de Educación realizará el viernes 18 de setiembre el Segundo Encuentro Nacional de los Programas de Intervención Temprana, denominado “Intervención temprana: inclusión que transforma vidas”, en el Auditorio de Humanidades de la Universidad Nacional de Trujillo, en esa ciudad.

El encuentro se realizará de manera presencial y virtual y reunirá a profesionales de los PRITE, familias y público interesado. La jornada incluirá ponencias magistrales, presentaciones artísticas y el reconocimiento a buenas prácticas, con un espacio para compartir experiencias y fortalecer la atención educativa a la diversidad desde los primeros años de vida.