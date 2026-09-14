Reniec atenderá con citas para trámite de DNI en varias sedes a nivel nacional: revisa cuáles son

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá con citas en 7 sedes de la institución. Esta medida está dirigida a los ciudadanos que deseen realizar sus trámites relacionados al Documento Nacional de Identidad (DNI), tales como duplicado, renovación, actualización y rectificación. Las citas podrán ser reservadas a través del gestor de citas en la página web de Reniec.

En tanto, los trámites de recojo de DNI y registros civiles como el registro de nacimiento, matrimonio o defunción, así como las copias certificadas de actas, entre otros, serán atendidos de acuerdo con el orden de llegada y no requerirán cita.

Por el momento, son 7 los Centros de Atención habilitados. El Reniec incorporará otras agencias de manera progresiva, de acuerdo con la disponibilidad operativa de cada oficina. La institución también comunicará con anticipación la habilitación de nuevos servicios con cita.

A continuación, conoce cómo reservarla, qué sedes requieren cita, y qué trámites puedes realizar en los centros de atención bajo esta modalidad.

¿Cómo reservar una cita para trámite de DNI?

• Para reservar una cita, el ciudadano primero deberá pagar por el trámite de DNI que desea solicitar. De lo contrario, la plataforma no le permitirá agendar su cita.

El pago se puede realizar mediante Yape. Para ello, deberá generar un ticket de pago en este ENLACE, seleccionar el código correspondiente al trámite e ingresar a la aplicación Yape. Luego, deberás elegir la opción Yapear servicios > Reniec e ingresar el número de ticket. El pago también se puede efectuar en agentes BCP, en el Banco de la Nación o págalo.pe.

• Después, deberá ingresar a la web de Gestor de Citas de Reniec, a través de este ENLACE.

• Una vez dentro de la plataforma, deberá dar clic a ‘Reservar cita’.

• Escribir su número de DNI, nombres completos y fecha de nacimiento, y dar clic en ‘validar’.

• Elegir el tipo de servicio: ‘Trámite de DNI/DNIe” y seleccionar el tipo de trámite (Duplicado, renovación y actualización de datos).

• Elegir la sede donde desea recibir atención, escribir su correo electrónico y dar clic en ‘validar’. De inmediato, le llegará un código de validación a su correo electrónico.

• Deberá ingresar el código en la misma página de Reniec para continuar con el proceso y, por último, deberá seleccionar la fecha y hora disponibles para acudir a la sede.

Sedes de Reniec que atenderán con citas y orden de llegada

Los centros de atención de Reniec que atenderán exclusivamente con citas se encuentran en Lima:la sede de Jr. Áncash y la de 06 de agosto, en Jesús María. En tanto, las sedes de Independencia y Miraflores atenderán con citas o por orden de llegada. En provincias, esta modalidad se aplicará en los centros de atención de Cusco, Abancay y Huaraz. Conoce las direcciones exactas y los horarios de atención en este ENLACE.

Cabe resaltar que, los ciudadanos también podrán reservar citas para trámites de DNI de menores de edad. En estos casos, el padre de familia deberá validar su identidad y acreditar su vínculo o representación del menor.

Sin embargo, las personas con discapacidad y madres gestantes no necesitan agendar cita para realizar trámites de DNI. Ambas recibirán atención preferencial.

Esta medida busca la planificación de las visitas y permitir que los ciudadanos se organicen con anticipación para ser atendidos de manera rápida y oportuna, con un turno ya prestablecido.