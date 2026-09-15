Tras el sismo: Extienden estado de emergencia en cinco distritos de Junín

La medida permitirá continuar con las acciones de respuesta, rehabilitación y atención de los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

El Gobierno extendió el estado de emergencia en cinco distritos de la región Junín debido a los daños ocasionados por el sismo de magnitud 5.1 registrado el pasado 18 de julio, con la finalidad de rehabilitar las zonas afectadas por el movimiento telúrico.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano. El documento establece que las autoridades deberán continuar ejecutando medidas de excepción, así como acciones inmediatas y necesarias para atender las consecuencias del sismo.

Los distritos comprendidos en la medida son Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca; y Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo.

CINCO DISTRITOS EN ESTADO DE EMERGENCIA

Según el decreto supremo, la prórroga responde al impacto de los daños ocasionados por el movimiento sísmico y permitirá que las entidades competentes mantengan las acciones necesarias para la atención de la población afectada.

La medida comprende a los gobiernos locales y demás entidades involucradas en la atención de la emergencia, que deberán continuar adoptando las acciones correspondientes dentro de sus competencias.

¿HASTA CUÁNDO REGIRÁ LA PRORROGA?

El Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM establece que la extensión del estado de emergencia tendrá una duración de 60 días calendario, contados a partir del 18 de septiembre de 2026. La prórroga permitirá que las autoridades continúen atendiendo las consecuencias del sismo registrado en julio y ejecuten las intervenciones que aún sean necesarias.