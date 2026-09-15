ONPE comienza ensamblaje del material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

El 18 de setiembre será desplazado al interior del país y el 2 de octubre a Lima y Callao.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzó este lunes 14 de setiembre el proceso de ensamblaje final del material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en el local de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE), ubicada en el distrito de Lurín.

La actividad se desarrollará con la participación de 600 especialistas electorales, distribuidos en seis líneas de ensamblaje que se irán implementando de forma paulatina, iniciando hoy con una línea de producción. Al terminar el tercer día deben estar instaladas todas las líneas de producción y otras dos de preensamblaje.

En la cuidadosa agrupación de los implementos electorales para cada una de las 89,935 mesas de sufragio se aplican diversos controles de calidad. Los materiales críticos, como las cédulas de sufragio, actas padrón y listas de electores tienen un código de barras, lo que permite reconocer en forma única y no ambigua los documentos electorales que se emplearán en una determinada mesa.

Previamente, en la fase de impresión, se efectúa un control de calidad manual o convencional, donde el personal asignado en la imprenta verifica que exista coincidencia en el diseño, tamaño, cantidad, formas y contenido de las cédulas impresas con los diseños previamente aprobados por la GGE, en función a la información remitida por el JNE.

Luego se verifica, mediante un sistema automatizado (lectura mediante un escáner), que la cantidad de cédulas de cada paquete sea exactamente igual a la cantidad de electores hábiles de la mesa de sufragio.

Asimismo, se confirma que el Código de Ubicación Geográfica (Ubigeo), que se obtiene de la lectura de código de barras de la cédula, corresponda a su respectiva circunscripción: distrito, provincia y región. También se constata, mediante las imágenes digitalizadas de cada cédula de sufragio, que esta sea igual en formas, colores y contenido; al diseño aprobado por la GGE.

El material de sufragio que se encaja está constituido por los paquetes de útiles (lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar), de instalación (lista de electores, actas electorales, cédulas de sufragio y manuales de instrucciones para miembros de mesa) y de escrutinio (sobres plásticos para remitir las actas electorales, láminas para la protección de resultados, sobres para impugnación del voto, entre otros). Se utilizan equipos informáticos para los controles correspondientes en el ensamblaje final.

También forman parte del ensamblaje las cabinas de votación y las ánforas electorales. Como material de reserva, igualmente se preparan cédulas de sufragio, así como paquetes de escrutinio y de útiles.

Con la debida anticipación, el organismo ha dejado listo para el ensamblaje final los siguientes insumos:

Láminas de protecciones de resultados.

Sobres plásticos para actas.

Material no crítico del paquete de instalación.

Material no crítico para el responsable del local de votación.

Carteles de candidatos

Formatos para el control de documentos y material electoral en el local de votación.

Despliegue

El traslado de la documentación electoral hacia las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) del interior del país se iniciará el 18 de setiembre con la debida custodia de la Policía Nacional y monitoreo satelital.

A su vez, el envío del material electoral hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao será el 2 de octubre, a partir de las 22:00 horas, desde sus almacenes ubicados en la sede ONPE: local Lurín Live, altura del km. 32 de la Av. Panamericana Sur. Esta actividad estará dirigida por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano.