Fenómeno El Niño: recomiendan que cada municipio cuente con un equipo de geólogos para reducir impactos del desastre

Medida se planteará en el XXIII Congreso Peruano de Geología 2026, que se realizará entre el 16 y 18 de setiembre en Lima.

Frente al fenómeno El Niño, cada municipalidad debe tener un equipo de geólogos para reducir los impactos del desastre y trabajar un plan integrado de prevención. Así lo recomendó el especialista César Farfán Bernales, presidente del XXIII Congreso Peruano de Geología 2026, que se realizará del 16 al 18 de septiembre en Lima.

En ese sentido, detalló que la inclusión de este tipo de profesionales fortalecerá capacidades técnicas de los gobiernos locales ante eventos naturales. El planteamiento se profundizará en el evento que se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en la av. de la Arqueología 206.

Con un mirada amplia y general, resaltó la importancia de que los municipios distritales y provinciales se preparen y armen una hoja de ruta a favor de los ciudadanos. Estos especialistas, añadió, evaluarán las condiciones geológicas de sus territorios para obtener información que terminará en la toma de decisiones antes de ejecutar obras de infraestructura.

Cabe precisar que este fenómeno generará lluvias intensas, aumentando la probabilidad de que se registren huaicos e inundaciones. Este panorama llevó al Gobierno a declarar en emergencia casi 900 distritos de diversos departamentos del país.

Mirada a futuro

Farfán Bernales precisó que la iniciativa busca fortalecer la prevención de desastres y el conocimiento del territorio, en medio de las elecciones municipales, donde las nuevas autoridades deberán priorizar estas acciones.

Manifestó que contar con un geólogo en cada municipalidad permitiría a los alcaldes disponer de información técnica para identificar zonas de riesgo, evaluar la estabilidad del terreno, orientar el crecimiento urbano y determinar las condiciones.

“El objetivo es que los futuros alcaldes no tengan que esperar la ocurrencia de un desastre para solicitar evaluaciones técnicas, sino que dispongan desde el inicio de sus administraciones de profesionales capaces de anticipar escenarios de riesgo y contribuir a una planificación territorial basada en evidencia científica”, expresó.

Por último, dijo que el congreso también busca plantear la necesidad de que no se sigan ejecutando obras en zonas expuestas a peligros naturales o sin considerar adecuadamente las características del suelo y subsuelo.

La gestión institucional, técnica y comercial completa su estructura con Enrique Garay a cargo de exhibiciones comerciales, José Antonio Enríquez en el espacio Core Shack, Noe Vilcas en el programa técnico, Alberto Torres en trabajos universitarios y Amalia Ruiz en la coordinación institucional.

El programa académico destacará por la presencia de conferencistas magistrales de prestigio internacional. Entre los ponentes principales se encuentra la Dra. Irene del Real, investigadora de la Universidad de Cornell, ganadora del premio L’Oréal-UNESCO For Women in Science y directora del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), quien abordará la formación de depósitos de óxidos de hierro, cobre y oro en los Andes.

Por su parte, el Dr. Stewart Redwood, reconocido geólogo consultor con cuatro décadas de trayectoria en exploración minera, presentará un estudio comparativo entre los cinturones metalogénicos de los Andes Centrales y del Norte. A ellos se suma el Dr. David Cooke, director de CODES en la Universidad de Tasmania y expresidente de la Society of Economic Geologists, especialista referente en sistemas hidrotermales y depósitos de cobre y oro a nivel global.

Para mayor información sobre las modalidades de participación, inscripciones los interesados pueden comunicarse al correo electrónico informes.congreso@sgp.org.pe o visitar la plataforma oficial https://congresosgp.org.pe/](https://congresosgp.org.pe/).