Iquitos acata paro regional de 72 horas ante alza de precios de combustibles y cortes de luz

Desde las primeras horas de este miércoles 16 de septiembre, la ciudad de Iquitos y diversas provincias de la región Loreto acatan un paro regional de 72 horas convocado por organizaciones gremiales, entre ellas la CGTP.

La medida de fuerza se desarrolla en rechazo al incremento en el precio de los combustibles, los constantes cortes del servicio eléctrico y la exigencia de acciones concretas frente a actividades ilegales en la zona.

Alcance de protesta y demandas principales

De acuerdo con los dirigentes gremiales, la paralización registra un acatamiento cercano al 90 % en la región, extendiéndose a localidades como Yurimaguas, Contamana, Datem del Marañón, Ramón Castilla y Requena.

Durante la primera jornada, los manifestantes se concentraron en distintos puntos de Iquitos con el objetivo de garantizar el orden durante las movilizaciones. Los organizadores detallaron que el costo de los combustibles afecta directamente a la población, mientras que los recurrentes cortes de energía son atribuidos a Electro Oriente.

Exigen diálogo con Ejecutivo

Las organizaciones gremiales solicitaron la presencia de representantes del Poder Ejecutivo en Iquitos para instalar una mesa de diálogo y abordar sus principales demandas. Los gremios exigen que el Gobierno atienda los reclamos vinculados al costo de los carburantes, la continuidad del suministro eléctrico y la problemática generada por la minería ilegal.