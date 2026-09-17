Camioneta se despista y cae a una quebrada con dos heridos en vía Ocoña-Secocha

Las autoridades investigan las causas del accidente, mientras el registro de Sunarp señala a Samuel Quehue Paucara como propietario de la camioneta.

Una camioneta 4x4 terminó con las llantas hacia arriba luego de sufrir un aparatoso accidente en la vía carrozable Ocoña-Secocha, en la provincia de Camaná, región Arequipa. El hecho ocurrió esta tarde en el sector de Platanal, Zurita, donde el vehículo acabó en la parte baja de una quebrada.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad se habría despistado mientras circulaba por la vía y posteriormente cayó por una pendiente. Producto del accidente, dos personas resultaron heridas y fueron auxiliadas por personal que llegó hasta el lugar.

HERIDOS FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL

Tras conocer el accidente, personal de serenazgo y efectivos de la Policía acudieron hasta la zona para brindar asistencia a los afectados, quienes fueron trasladados posteriormente al hospital de Camaná, donde recibirían atención médica.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las identidades de las personas heridas ni se ha precisado la gravedad de las lesiones que presentan. Las autoridades continúan recabando información para determinar cómo se produjo exactamente el despiste.

POLICÍA INVESTIGA CAUSAS DEL ACCIDENTE

El registro vehicular de la Sunarp señala que la camioneta figura a nombre de Samuel Quehue Paucara. Sin embargo, este dato no permite establecer que dicha persona haya estado conduciendo la unidad al momento del accidente.