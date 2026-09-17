Cae por tráfico de drogas: Hombre recibe más de 7 años de prisión en Huánuco

Las pericias, testimonios y actas policiales presentadas por la Fiscalía permitieron acreditar la participación del acusado en el traslado de la droga.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (TID) – Sede Tingo María consiguió una condena de 7 años y 6 meses de prisión efectiva contra Isais Condezo, de 25 años, tras acreditar su responsabilidad penal por el delito contra la salud pública, en la modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de drogas mediante actos de tráfico.

El caso se remonta al 25 de noviembre de 2019, cuando agentes de la Policía Antidrogas intervinieron al acusado en flagrancia en el centro poblado menor San Juan de Tulumayo, provincia de Leoncio Prado. Condezo se encontraba trasladando un saco de polietileno negro junto con otro sujeto, quien logró escapar durante la intervención.

Al revisar el contenido del saco, los agentes encontraron 14 paquetes acondicionados con marihuana. Posteriormente, los análisis periciales determinaron que la sustancia correspondía a Cannabis sativa, con un peso neto total de 29.697 kilogramos.

FISCALÍA PRESENTO PRUEBAS DURANTE JUICIO ORAL

El Ministerio Público presentó diversos elementos para sustentar la responsabilidad penal de Condezo. Entre las pruebas consideradas estuvieron las pericias químicas, declaraciones testimoniales, actas de intervención y las diligencias de deslacrado y revisión del contenido del teléfono celular.

Asimismo, estos elementos permitieron establecer que el acusado habría participado de manera consciente y coordinada en el traslado de la sustancia ilícita. Con base en las pruebas actuadas durante el proceso, se acreditó su responsabilidad por los hechos investigados.

CONDENA INCLUYE MULTA

Además de la pena privativa de libertad, el fallo impuso 241 días multa, equivalentes a S/1,807.50, así como 10 años de inhabilitación. La sentencia también contempla la incapacidad definitiva para ejercer funciones docentes o administrativas en el sector educativo.

Asimismo, Condezo deberá pagar S/20,000 por concepto de reparación civil a favor del Estado. La decisión judicial establece así las distintas sanciones derivadas de su responsabilidad penal por el traslado de los casi 30 kilos de marihuana.