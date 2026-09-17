Intento de robo terminó en ataque: Joven es apuñalada y vecinos detienen al presunto agresor en Cusco

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Adolfo Guevara de EsSalud Cusco, donde permanece bajo atención médica tras el ataque.

Tras ser víctima de un presunto intento de robo en el pasaje Las Américas, ubicado en la urbanización Tito, distrito cusqueño de Wanchaq, una joven de 22 años fue apuñalada por un ciudadano colombiano que habría intentado despojarla de sus pertenencias, entre ellas su celular.

Los gritos de auxilio de la víctima alertaron a los vecinos de la zona, quienes salieron de sus viviendas para ayudarla y reducir al presunto delincuente. Sin embargo, el sujeto ya había agredido a la joven, quien resultó herida durante el ataque.

Asimismo, la víctima fue auxiliada y trasladada de emergencia al Hospital Adolfo Guevara de EsSalud Cusco, donde permanece bajo monitoreo médico y recibe atención para su posterior recuperación.

DELINCUENTE FUE ENTREGADO A LA POLICÍA

Tras reducir al presunto delincuente, los vecinos se comunicaron con agentes de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional para entregarlo y permitir el inicio de las diligencias correspondientes.

Por otro lado, las autoridades destacaron y felicitaron la intervención de los residentes, quienes actuaron ante la emergencia para evitar que el sujeto escapara.