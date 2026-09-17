Sarampión avanza en Junín: Cuatro casos confirmados y preocupación por atención de pacientes

Diresa Junín expresó preocupación ante la posibilidad de nuevos pacientes que necesiten atención, mientras el hospital asegura la atención de casos con mayor nivel de prioridad.

La región Junín registra cuatro casos confirmados de sarampión, de acuerdo con la sala situacional de Sarampión-Rubéola (SR) y Síndrome de Rubéola Congénita (SRC), con información actualizada al 16 de septiembre de 2026.

Según el reporte, los casos corresponden a una menor de un año, un niño de entre 5 y 9 años, una mujer de 20 a 29 años y un hombre perteneciente al mismo rango de edad. La situación genera preocupación debido al riesgo de transmisión de esta enfermedad altamente contagiosa.

Mientras aumentan los casos confirmados, representantes de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín han expresado preocupación por la atención de pacientes que requieran hospitalización. El director de Epidemiología, Orlando Manrique, señaló que un equipo técnico acudió a evaluar un nuevo caso considerado probable.

HOSPITAL EL CARMEN EVALÚA ATENCIÓN

Manrique indicó que se les habría comunicado que el hospital El Carmen restringiría el acceso o internamiento de determinados pacientes con sarampión. “Se nos hizo presente de manera directa que los casos nos van a restringir, no sabemos donde atender los casos que pudiera brotar. La directora adjunta nos dijo eso. Por lo menos van a garantizar un triaje diferenciado”, declaró.

Por su parte, la directora adjunta del hospital El Carmen, Angela Alvarado, informó que sostuvo una reunión con el personal de Epidemiología de la Diresa Junín. Precisó que, hasta el momento, el establecimiento solo tuvo internado a un paciente con sarampión.

SE ATENDERÁ CASOS SEGÚN NIVEL DE PRIORIDAD

Alvarado explicó que el hospital El Carmen atiende principalmente a pacientes clasificados como prioridad 1 y 2, es decir, aquellos que presentan complicaciones graves o moderadas. En estos casos, sostuvo, existe la obligación de brindar atención cuando el paciente llega al establecimiento.

En cambio, los pacientes considerados prioridad 3 deben ser atendidos en un centro de salud, según la explicación brindada por la directora adjunta.