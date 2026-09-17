¡Nueva amenaza en Arequipa! Banda criminal “Los Alemanes” es vinculada a extorsiones

La Policía identificó como presunto cabecilla a un interno conocido como “Alemán”, quien estaría dirigiendo las acciones del grupo desde el penal de Socabaya.

La Policía Nacional del Perú (PNP) identificó a una nueva organización criminal denominada “Los Alemanes”, que estaría involucrada en una disputa con “Los Orientales” por el control de actividades ilícitas relacionadas con el cobro de cupos y los préstamos informales bajo la modalidad del “gota a gota” en Arequipa.

Según las investigaciones policiales, el grupo habría surgido hace aproximadamente cinco meses, luego de una ruptura con integrantes de “Los Orientales”. La organización de la que se habrían separado se encuentra debilitada tras varias capturas ejecutadas por la Policía, situación que habría generado una disputa por el control de estas actividades.

PNP INVESTIGA A "LOS ALEMANES"

La Unidad de Crimen Organizado de la PNP mantiene abiertas al menos dos investigaciones por la presunta participación de integrantes de “Los Alemanes” en homicidios registrados en los distritos de Miraflores y Paucarpata.

De acuerdo con las pesquisas, los presuntos integrantes de la organización se desplazaban en un vehículo blanco y habrían perseguido a dos ciudadanos venezolanos durante varias cuadras antes de abrir fuego.

PRESEUNTO CABECILLA ESTARÍA RECLUIDO EN SOCABAYA

No obstante, los agentes ya habrían identificado a quien sería el presunto cabecilla, conocido como “Alemán”, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Socabaya.

Por otro lado, según la información policial este interno estaría dirigiendo las acciones de la organización desde el establecimiento penitenciario, por lo que el comando de la PNP realiza coordinaciones con el INPE para gestionar su traslado a un penal de mayor seguridad.