Membresía y comisiones en la mira: SBS propone que bancos ofrezcan una alternativa sin costo

Los usuarios que pagan una membresía por su tarjeta de crédito o mantienen planes bancarios sujetos a comisión podrían tener una nueva alternativa. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) puso en consulta pública un proyecto que establece que las entidades financieras deberán ofrecer una opción libre de costo cuando comercialicen determinados planes de servicios que impliquen el pago de una comisión.

La iniciativa, difundida mediante la Resolución SBS Nº 02275-2026, propone modificar el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero y el Reglamento de Comisiones y Gastos del Sistema Financiero. El objetivo es establecer mayores obligaciones de información sobre los servicios incluidos en estos paquetes y permitir que los clientes conozcan, antes de contratar, si existe una modalidad gratuita.

Bancos deberán informar sobre alternativa sin costo

La propuesta alcanza a los planes que agrupan servicios financieros y no financieros, entre ellos seguros, programas de fidelidad, beneficios y otras prestaciones vinculadas a cuentas o tarjetas. Si una entidad ofrece uno de estos paquetes a cambio de una comisión, también tendría que poner a disposición del usuario una alternativa sin costo e informar sobre ella antes de concretar la contratación.

Asimismo, las entidades financieras deberán precisar qué servicios forman parte del paquete, cuáles son sus límites y bajo qué condiciones funcionan. Esto incluye informar, cuando corresponda, el número de operaciones cubiertas y los posibles cargos que podrían generarse una vez superados los topes establecidos. El proyecto también incorpora formalmente la comisión denominada “Plan de servicios”, que comprendería el paquete en su conjunto y evitaría cobros individuales adicionales mientras el cliente se mantenga dentro de las condiciones pactadas.

Retiro de efectivo deberá contar con un canal sin comisión

Otro de los principales cambios propuestos por la SBS está relacionado con la disposición de efectivo. Las entidades tendrían que garantizar al menos un canal gratuito para que el usuario pueda retirar o disponer de dinero desde productos activos, independientemente del medio utilizado para contratar el producto. Esto no significa la eliminación de intereses u otros cargos asociados a un crédito, sino únicamente de la comisión correspondiente al canal utilizado para realizar la operación.

Por ahora, las nuevas disposiciones no están vigentes, debido a que el proyecto continúa en consulta pública. De aprobarse la versión definitiva bajo las condiciones planteadas, las entidades financieras tendrían un plazo de 180 días calendario para adecuar sus contratos, canales de atención y mecanismos de información. La SBS recibirá comentarios y observaciones al proyecto hasta el próximo 2 de octubre.