Hasta el 7 de octubre pueden registrarse iniciativas para Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que hasta el 7 de octubre estará abierto el registro preliminar para el Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes 2026, que reconocerá experiencias que vienen generando resultados positivos en las aulas y en la gestión de las instituciones educativas.

En la categoría de Prácticas Pedagógicas pueden participar tanto docentes nombrados como contratados de cualquier modalidad que realicen labor en aula y que tengan título de profesor o licenciado en educación.

En la categoría de Prácticas de Gestión Escolar pueden presentarse los directores que ejerzan el cargo por designación o encargatura, siempre que puedan ser verificados en los sistemas del Minedu.

En ambos casos, los docentes y directores deben laborar en la institución educativa o programa educativo donde se implementa la práctica presentada en el mismo nivel y ciclo, y estar participando en el proceso de planificación e implementación de la iniciativa.

Las prácticas deben haberse iniciado en 2025 y continuar implementándose durante 2026. Esta condición permitirá verificar su desarrollo directamente en las instituciones educativas mediante visitas de especialistas de las UGEL, quienes corroborarán la implementación de las iniciativas.

El proceso de inscripción tendrá dos momentos: el primero corresponde al registro preliminar de la práctica, que se realizará hasta el 7 de octubre. El segundo es el registro de evidencias, que incluye la ficha de descripción de la iniciativa, hasta el 22 de octubre. Las bases del concurso y el proceso de inscripción están disponibles en la página web oficial.

Desde su primera edición, realizada en 2013, el concurso ha contado con la participación de 29 188 docentes, quienes han presentado 10 441 prácticas. En estos 14 años, 707 prácticas han sido reconocidas, lo que evidencia la diversidad de experiencias que se desarrollan en las instituciones educativas del país y que pueden aportar a la mejora del desempeño docente y los aprendizajes de los estudiantes.