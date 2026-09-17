Maestro de Apurímac revitaliza el quechua entre sus estudiantes a través de TikTok

En las alturas andinas de Apurímac, donde el quechua sigue latiendo en la vida familiar y comunitaria, un maestro ha encontrado en la tecnología un poderoso aliado para preservar la lengua originaria y fortalecer la identidad cultural de sus estudiantes.

Se trata de Roberto Challco Puma, docente de educación primaria de la IE 54281, ubicada en la comunidad campesina de Santa Rosa, quien impulsó la iniciativa “TikTok Nisqapi Kichwa Siminchikta Llanllarichisun”, que en español significa “Revitalizando el quechua a través de TikTok”.

Convencido de que enseñar es también inspirar y generar orgullo por su legado cultural, el maestro Challco observó que sus estudiantes consumían con frecuencia contenidos en la red social TikTok. A partir de ello, decidió transformar ese interés en una oportunidad educativa para fortalecer el uso del quechua en contextos cercanos y significativos para los niños.

Día a día, junto a sus estudiantes, elaboró guiones en lengua quechua que fueron difundidos inicialmente en el aula y la institución educativa, y luego compartidos con la comunidad. Los primeros videos fueron sencillos: saludos, frases cotidianas y adivinanzas que ayudaron a los estudiantes a ganar confianza en el uso de su lengua materna. Con el tiempo, se incorporaron diálogos y cuentos.

“Escuchar cuentos, adivinanzas y canciones en quechua los conecta con los valores, la cosmovisión y la memoria de la comunidad”, afirma el maestro Challco, convencido de que la lengua es un puente vivo hacia la identidad cultural.

A través de esta experiencia, y con la retroalimentación permanente del docente, los estudiantes han fortalecido su creatividad, su pensamiento crítico y sus habilidades para la producción de contenidos digitales en quechua. Asimismo, aumentó la participación activa de los estudiantes en espacios donde se utiliza esta lengua y su motivación para utilizarla en espacios cotidianos, dentro y fuera de la escuela.

Este logro ha sido posible también gracias al involucramiento de las familias, quienes se sumaron activamente al proceso de revitalización lingüística al reforzar el uso del quechua en el hogar y la comunidad.

“Quiero que mis estudiantes reconozcan que el quechua es útil para expresarse en la familia, la escuela y el mundo digital. Que comprendan que no se aprende solo para aprobar un curso, sino para mantener viva la cultura andina y proyectarla a las nuevas generaciones”, señaló el docente.

Esta innovadora experiencia pedagógica fue reconocida en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes 2025, cuya nueva edición ya abrió el proceso de inscripción. El registro preliminar de iniciativas para este concurso del Ministerio de Educación se podrá realizar hasta el 7 de octubre.

Más información para inscribir iniciativas pedagógicas y de gestión escolar en el concurso, en la página web www.minedu.gob.pe/buenaspracticasdocentes/.