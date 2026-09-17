Chats atribuidos a Jhonsson Pulpo revelarían reparto del dinero del rescate de Jenns Lara

La información forma parte del expediente fiscal y habría motivado la detención de una mujer vinculada al investigado.

Chats recuperados del celular de Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”, revelarían presuntas instrucciones para distribuir parte del dinero obtenido por el secuestro del empresario Jenns Lara. La información forma parte del expediente fiscal y habría motivado la detención de una mujer vinculada al investigado.

Según el expediente, una conversación de WhatsApp entre Jhonsson Smith Cruz Torres y el alias “Black”, también señalado como integrante de su organización criminal, contiene indicaciones sobre la distribución del dinero del rescate.

En uno de los mensajes, atribuido a Jhonsson, se menciona la entrega de un millón de soles a “Catherin” y otros 430 mil soles destinados a su hija. El diálogo habría sido ubicado durante la visualización del celular realizada el 13 de septiembre.

De acuerdo con la investigación, estas comunicaciones fueron consideradas por la Policía para intervenir un inmueble en Pueblo Libre, donde fue detenida Catherine Yanet Méndez Araujo, quien es señalada en el expediente como presunta pareja sentimental de Jhonsson Pulpo.

DETENCIÓN PRELIMINAR

Contra Méndez Araujo existía una orden judicial de detención preliminar por 15 días por presuntos delitos contra el patrimonio y otros delitos conexos. La intervención se produjo luego de que la información encontrada en el teléfono la vinculara con el presunto reparto del dinero del secuestro.

El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), teniente general Manuel Lozada, informó además sobre la detención en Trujillo de Bertha Nelly Vigo Lecca, alias “Nelly”, identificada en el reporte como abuela de la hija menor de Jhonsson Pulpo.

El expediente también señala que se verificó un inmueble en Trujillo donde residiría Catherine, aunque ella fue ubicada y detenida en Lima, así como otro inmueble relacionado con la abuela de la menor. Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Smith Cruz Torres.