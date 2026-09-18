¡Mototaxistas recibirán S/100! Gobierno aprueba subsidio en Loreto, Ucayali y Madre de Dios por alza de combustibles

Para acceder al beneficio, los mototaxistas deberán contar con licencia vigente, SOAT o CAT, placa de rodaje y cumplir con los demás requisitos establecidos por la norma.

El Gobierno estableció un subsidio económico temporal dirigido a los conductores de mototaxis que brindan servicio de transporte público en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. La medida fue oficializada mediante el Decreto de Urgencia N.° 011-2026 y tiene como finalidad reducir el impacto que viene generando el incremento del precio de los combustibles.

De acuerdo con la norma, los beneficiarios recibirán un apoyo de S/4 por cada galón de gasohol o gasolina adquirido, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. El monto tendrá un límite de S/100 mensuales por conductor, por lo que el beneficio estará sujeto a un tope durante cada periodo de entrega, esto por un periodo de tres meses.

¿QUÉ REQUISITOS DEBERÁN CUMPLIR LOS MOTOTAXISTAS?

Para acceder al subsidio, los conductores deberán operar un vehículo menor de categoría L5, correspondiente a los mototaxis, y contar con la respectiva Placa Única Nacional de Rodaje. Además, tendrán que presentar su DNI y una licencia de conducir vigente de Clase B, categoría II-C.

Entre las condiciones también figura la obligación de contar con un SOAT vigente o, cuando corresponda, con un Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) emitido por una AFOCAT. Estos requisitos deberán ser acreditados por los conductores para acceder al mecanismo de apoyo económico.

SUBSIDIO BUSCA GARANTIZAR EL TRANSPORTE PÚBLICO

El Ejecutivo señaló que la implementación del subsidio responde al incremento de los precios de los combustibles y busca evitar que este impacto afecte la continuidad del servicio de transporte público prestado mediante vehículos menores de categoría L5.

Por otro lado, la medida estará dirigida exclusivamente a los conductores que desarrollan esta actividad en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde los mototaxis cumplen un papel importante en el desplazamiento de la población.