BCRP reduce proyección de crecimiento de la economía peruana a 3,2% por efectos de El Niño

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) redujo su proyección de crecimiento de la economía peruana para 2026 de 3,4% a 3,2%, debido principalmente al mayor impacto previsto del Fenómeno El Niño extraordinario sobre actividades productivas clave. El nuevo escenario fue presentado este viernes por el presidente del organismo monetario, Julio Velarde, durante la presentación del Reporte de Inflación de setiembre.

El Niño golpeará con mayor fuerza a la agricultura y pesca

Velarde explicó que la revisión a la baja responde principalmente a un deterioro de las perspectivas para los sectores agropecuario y pesca. Según indicó, anteriormente el BCRP esperaba un ligero crecimiento de la actividad agropecuaria, pero ahora proyecta una contracción, mientras que en el sector pesquero la caída sería mayor a la estimada inicialmente.

La pesca sería una de las actividades más afectadas, con una caída de 0,5% prevista para este año. El BCRP atribuye este escenario al impacto que tendría El Niño extraordinario sobre la segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona centro-norte, situación que también ocasionaría una menor producción de harina y aceite de pescado.

Frutales, papa, arroz y carne de ave entre los productos afectados

El panorama también genera preocupación para el sector agropecuario. Las precipitaciones anómalas, el estrés térmico asociado al evento climático y los riesgos sanitarios podrían reducir los niveles de producción. Entre los principales productos expuestos se encuentran los frutales de la costa, la papa, el arroz y la carne de ave, de acuerdo con las estimaciones del Banco Central.

El ajuste modifica las expectativas que el propio BCRP había presentado en junio, cuando elevó la previsión de crecimiento económico para 2026 a 3,4%. Ahora, con un Fenómeno El Niño de mayor magnitud dentro de sus proyecciones, el organismo monetario anticipa un menor avance del PBI peruano y un escenario más adverso para actividades estrechamente vinculadas a las condiciones climáticas.