¡Peligro ante El Niño! Retiran toneladas de desmonte de quebrada San Carlos en Trujillo

El Gobierno Regional de La Libertad asumirá los gastos de limpieza, maquinaria y combustible para liberar espacios destinados a obras de prevención frente a eventuales lluvias intensas.

Como medida de prevención ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño, el Gobierno Regional de La Libertad inició trabajos para retirar escombros y residuos acumulados en la quebrada San Carlos.

Se tiene previsto retirar alrededor de 1,600 toneladas de material acumulado, para lo cual será necesaria la intervención de maquinaria pesada. El objetivo es despejar el cauce y reducir el riesgo de que estos residuos sean arrastrados hacia las estructuras construidas en la zona ante eventuales lluvias intensas.

SE REALIZAN TRABAJOS

Durante la inspección, el vicegobernador regional de La Libertad, Eder Cadenillas Coronel, indicó que la acumulación de estos residuos se debería a que camiones provenientes de Trujillo y Laredo estarían depositando desechos de construcción en la zona.

Asimismo, durante la supervisión se evidenció que los proyectos ejecutados por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) no habrían contemplado recursos destinados al retiro del desmonte acumulado en estos sectores.

GOBIERNO REGIONAL ASUMIRÁ LOS GASTOS

Por otro lado, ante esta situación, el Gobierno Regional de La Libertad asumirá los gastos correspondientes a las labores de limpieza, así como el uso de maquinaria pesada y combustible. Esto debido a que los residuos acumulados ocupan espacios destinados a obras de prevención, diseñadas para contener y conducir el agua ante eventuales lluvias intensas.