ONPE comenzó traslado del material electoral hacia el interior del país

Bajo la supervisión del jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas Serrano, el organismo electoral inició este viernes 18 de setiembre la distribución del material de sufragio hacia el interior del país, para el desarrollo de las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre.

Para este efecto, con protección policial y monitoreo satelital, a partir de las 6:00 horas, partieron desde al almacén de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE) en Lurín (Lima), tres unidades de transporte con el material electoral hacia el Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”. El destino final serán ocho oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE): Atalaya, Coronel Portillo, Puerto Inca, Ucayali, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Maynas y Tambopata. Por esta vía son trasladas 43.61 toneladas.

Como medida de seguridad, un comisionado de la ONPE viajó en cada uno de los vehículos que partieron hacia el terminal aéreo.

El despliegue contó con la participación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, así como representantes de la Contraloría General de la República y de la Policía Nacional del Perú.

Entre los insumos electorales trasladados figuran cédulas de sufragio, actas electorales, relación y lista de electores, lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar. También manuales de instrucciones para miembros de mesa, sobres plásticos para remitir las actas electorales, láminas de protección de resultados, sobres para impugnación del voto, cabinas de votación, ánforas electorales, entre otros.

El despliegue contempla igualmente material electoral de contingencia, como parte de las previsiones establecidas para garantizar la atención en los locales de votación. Las cédulas de votación de contingencia se distribuyen en paquetes de 50 unidades a cada centro de acopio de los locales de votación. Cabe precisar que un local de votación puede contar con más de un centro de acopio, dependiendo de la cantidad de mesas de sufragio que tenga asignadas.

Para cada centro de acopio se envía una caja de materiales de reserva, la misma que contiene:

1 paquete de útiles (lapiceros, cinta adhesiva y tampón)

1 paquete de instalación (cedulas de sufragio (50u), manual de instrucciones para miembro de mesa, cartilla de instrucciones para personeros y sobre plástico anaranjado).

1 paquete de escrutinio (sobre plástico plomo, verde, celeste y rojo, láminas de protección de resultados y cargo de entrega de actas y material electoral al coordinador de la ONPE.

El traslado del material continuará progresivamente entre el sábado 19 y jueves 24 de setiembre, a partir de las 08:00 horas, con salidas de un total de 45 camiones, a fin de atender igual número de rutas terrestres. Todo este material tendrá como destino 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE). Por esta vía serán enviadas 575.62 toneladas.

De esta manera, el organismo electoral garantiza que las mesas de sufragio de todo el interior del país cuentan con todos los implementos electorales necesarios para el desarrollo de las elecciones subnacionales.

El tiempo de traslado dependerá de la ubicación de cada destino. En los casos más cercanos, el traslado puede tomar desde un día, mientras que los más alejados pueden alcanzar hasta seis días. Por esta razón, las salidas se han organizado de manera priorizada, de modo que las localidades más lejanas puedan ser atendidos con la debida anticipación. Entre las ODPE que requieren mayor tiempo de traslado se encuentran Mariscal Ramón Castilla, Requena, Atalaya, Ucayali y Alto Amazonas.

Como medida de seguridad, el sistema de monitoreo satelital se activa desde la salida de los camiones de la sede de la GGE en Lurín, permitiendo realizar el seguimiento de las unidades durante su recorrido hasta las ODPE, a nivel nacional.

Lima y Callao

Como parte final de esta actividad, el traslado del material hacia 2,115 locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao se iniciará este viernes 2 de octubre, a partir de las 22:00 horas, con la participación de 250 unidades de transporte.

La distribución se realizará desde la plataforma “Lurín Live”, ubicada a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur, desde donde partirán las unidades directamente hacia los locales de votación.

El organismo electoral ha previsto 4 unidades de contingencia, cada una con su respectivo conductor. Además, cada vez que una unidad de contingencia sea utilizada, deberá ser repuesta a la brevedad, a fin de mantener la capacidad de respuesta disponible.

Además de la carga mencionada, en el caso específico de Lima y el Callao, se distribuirán aproximadamente seis mil plantillas Braille, a fin de facilitar el voto de las personas con discapacidad visual. Por cada local de votación se distribuye, como mínimo, dos plantillas, dependiendo de la cantidad de centros de acopio que tenga.

Para el caso específico de ambas jurisdicciones, el monitoreo satelital de cada unidad de trasportes se activará desde la salida en Lurín Live, el viernes 2 de octubre.