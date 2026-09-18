Mono ardilla aparece entre viviendas en Talara: Serfor activó operativo de rescate

Una marca alrededor de la cintura del animal evidenciaría que habría permanecido atado, mientras Serfor investiga un posible caso de tráfico ilegal de fauna silvestre.

Un mono ardilla (Saimiri sciureus) que se encontraba deambulando entre las viviendas del asentamiento Nuevo Horizonte, en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, en Piura, fue rescatado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

El ejemplar pertenece a una especie propia de zonas tropicales de baja altitud de la Amazonía, por lo que su aparición en la costa piurana genera preocupación entre las autoridades. Según Serfor, su presencia en esta zona podría estar relacionada con un caso de tráfico ilegal de fauna silvestre.

La intervención se realizó luego de que vecinos alertaran sobre la presencia del animal mediante la plataforma Alerta Serfor. Especialistas de Serfor Piura coordinaron el operativo con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Sullana y la Unidad Desconcentrada de Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional.

ESTUVO EN CAUTIVERIO

Max Guerra, especialista en fauna silvestre de Serfor Piura, informó que se trata de una hembra joven que presenta un estado corporal regular. Durante la evaluación inicial también se observó una marca visible alrededor de su cintura, una señal que evidenciaría que el animal habría permanecido atado para impedir que escapara. “El mono rescatado será evaluado por un médico veterinario especialista en fauna silvestre para determinar con precisión su estado de salud”, señaló.

Serfor advirtió que el mono presenta un elevado grado de improntación, condición que se produce cuando un animal silvestre pierde parte de sus comportamientos naturales debido a una prolongada interacción o permanencia junto a seres humanos.

IRÍA A UN CENTRO DE RESCATE

Por ello, su liberación en el bosque no sería viable bajo los protocolos de manejo de fauna silvestre, debido a que podría no contar con habilidades esenciales como encontrar alimento, reconocer y evitar depredadores o integrarse con otros ejemplares de su especie. Tras la evaluación veterinaria, la autoridad forestal determinará su destino, que podría ser un centro de rescate o un zoológico autorizado.