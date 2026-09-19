Temblor hoy en Perú: sismo de magnitud 5.2 se registró esta madrugada en Amazonas

Un sismo de magnitud 5.2 se registró la madrugada de este sábado 19 de septiembre en la región Amazonas, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 2:12 a.m. y generó alarma entre la población.

De acuerdo con el IGP, el sismo tuvo una profundidad de 15 kilómetros y su epicentro se ubicó a 96 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva. Las autoridades no han reportado víctimas mortales ni daños materiales significativos.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población a mantener la calma en todo momento y alejarse de ventanas, repisas u objetos que puedan caer.

Asimismo, se aconseja evacuar de manera ordenada hacia zonas seguras. En caso de no poder salir, es importante ubicarse junto a columnas o muros estructurales y contar con una mochila de emergencia a la mano.