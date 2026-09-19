Aniquem lanza campaña para rehabilitación de niños sobrevivientes de quemaduras

La Asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) puso en marcha su campaña nacional denominada "Lo que sigue", bajo el lema "Sigamos sanando cicatrices", la cual se desarrolla del 14 al 27 de septiembre de 2026.

Esta iniciativa tiene como propósito principal recaudar S/100 mil para brindar rehabilitación integral a 16 niños sobrevivientes de quemaduras, alcanzando un total de 4 mil atenciones terapéuticas durante sus procesos de recuperación.

Con más de 26 años de trayectoria, la institución ofrece de forma gratuita terapia física, terapia ocupacional, apoyo psicológico, hidroterapia y prendas de compresión para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la organización mantiene una alianza de cinco años con la aplicación Yape, colaboración que ha permitido recaudar S/52,537.38 en beneficio de más de 10,400 menores afectados por lesiones térmicas.

Proceso de recuperación de afectados

La campaña pone de relieve que el proceso de recuperación de un menor continúa mucho después de que la herida inicial ha cerrado, requiriendo un acompañamiento prolongado que puede extenderse por meses o años. El objetivo central de este periodo busca duplicar el impacto logrado en 2025 mediante el apoyo solidario de la ciudadanía.

¿Cómo colaborar?

Para facilitar la participación durante las fechas establecidas, las donaciones pueden realizarse de manera digital ingresando a la aplicación Yape, seleccionando el botón "Dona Ahora de Aniquem" e ingresando el monto deseado. De igual forma, la entidad habilitó la opción de aportar directamente a través del número telefónico 945 947 436.