La Libertad refuerza vacunación contra el sarampión tras caso sospechoso en Chao

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad activó un operativo de prevención y control tras detectar un caso sospechoso de sarampión en un niño de dos años, en el distrito de Chao.

De acuerdo con la Sala Situacional de Sarampión-Rubéola (SR) y Síndrome de Rubéola Congénita (SRC), del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa).

Según las primeras investigaciones epidemiológicas de la Geresa, el menor habría adquirido la infección a través de su padre, quien recientemente llegó desde Iquitos, en Loreto. Ante esta situación, las autoridades sanitarias iniciaron acciones de vigilancia y control en la zona.

MÁS DE 20 BRIGADAS REALIZAN VISITAS A CASAS

Como parte de la intervención, más de 20 brigadas sanitarias se desplazaron por distintos sectores del distrito de Chao para realizar labores de vigilancia epidemiológica y vacunación. Los equipos recorrieron las viviendas de la zona con el objetivo de identificar posibles casos y reforzar la protección de los menores.

La Geresa informó que el niño permanece aislado en su domicilio, donde recibe vigilancia y seguimiento clínico. Las autoridades continúan evaluando su evolución y realizando las acciones correspondientes para determinar si efectivamente presenta la enfermedad.

GERESA REFUERZA VACUNACIÓN

El gerente regional de Salud, Gerardo Florián Gómez, señaló que las brigadas continuarán trabajando en los sectores intervenidos para contener cualquier posible transmisión. “Nuestras brigadas están recorriendo cada sector para cercar el virus de manera oportuna. La salud de la población de Chao es nuestra prioridad y no escatimaremos esfuerzos en coberturar a los niños que necesiten su dosis de protección”, afirmó.

Por otro lado, el funcionario recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente grave, por lo que destacó la importancia de completar el esquema de vacunación. “El esquema regular establece que la vacunación debe administrarse al año y al año y medio de edad; sin embargo, si por algún motivo el menor no recibió sus dosis en ese periodo, existe la oportunidad de vacunarlo hasta los 10 años”, agregó.