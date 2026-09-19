Revelan nueva evidencia del secuestro en Trujillo: trasladaron uniformes para falso operativo

La Fiscalía presentó durante una de las audiencias del caso imágenes que mostrarían el traslado de uniformes policiales que habrían sido utilizados durante el secuestro del empresario minero James Lara Tantaquilla, ocurrido el pasado 30 de agosto en Trujillo.

Según la información expuesta durante la audiencia, los uniformes habrían sido utilizados por integrantes del denominado grupo Greco, quienes presuntamente se hicieron pasar por agentes policiales para ejecutar sus acciones. La investigación también comprende el presunto cuádruple homicidio ocurrido antes del secuestro del empresario.

FISCALÍA EXHIBIÓ DURANTE UNA DE LAS AUDIENCIAS

Las imágenes presentadas por el Ministerio Público permitirían observar el traslado de las prendas policiales que, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizadas por los implicados. El material fue incorporado como parte de las evidencias que vienen siendo analizadas por las autoridades para determinar cómo se habría desarrollado el operativo.

La presentación de estos videos se realizó mientras continúan las diligencias relacionadas con el caso. De acuerdo con lo expuesto, los investigados habrían utilizado los uniformes para aparentar ser efectivos policiales, una modalidad que es materia de investigación por parte de la Fiscalía.

AUDIENCIAS FUERON SUSPENDIDAS

Mientras la audiencia continúa, las autoridades buscan recoger nuevos elementos que permitan establecer la participación y responsabilidad individual de cada uno de los investigados. El Ministerio Público mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias del homicidio y posterior secuestro de James Lara Tantaquilla.