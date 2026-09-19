Abren investigación por asesinato de “China Polo”: Fiscalía indaga crimen de periodista en Caraz

Una vigilia se realizó en la Plaza de Armas de Nuevo Chimbote tras el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy “China” Polo. Militantes, amigos y dirigentes de su agrupación política se congregaron para exigir el esclarecimiento del crimen y que los responsables sean identificados y sancionados.

Durante la jornada, dirigentes vinculados a la fallecida aseguraron que Polo había solicitado garantías para su vida y que, antes de su muerte, habría recibido amenazas. Además, señalaron que tenía previsto brindar una conferencia de prensa para presentar documentación relacionada con presuntas denuncias y amenazas.

DIRIGENTES PIDEN ESCLARECER AMENAZAS

Valentín Fernández, líder provincial del Santa, sostuvo durante la vigilia que la periodista había presentado documentos solicitando garantías personales y afirmó que existían antecedentes de amenazas en su contra. Según relató, Polo le habría enviado audios y documentos antes de su fallecimiento, en los que advertía sobre presuntos riesgos para su integridad.

El dirigente también mencionó nombres de personas que, según los documentos que aseguró haber recibido, habrían sido señaladas por la propia periodista. Sin embargo, recalcó que no podía determinar responsabilidades y pidió que la Fiscalía y la Policía investiguen cada una de estas afirmaciones para establecer si existe alguna relación con el crimen.

POLO HABRÍA PREPARADO UNA CONFERENCIA ANTES DE SER ASESINADA

Por otro lado, según lo dicho por Fernández, la periodista tenía previsto ofrecer una conferencia de prensa para presentar una supuesta “carpeta” con información que, según sus declaraciones, involucraría a diversas personas. El dirigente aseguró que Polo tenía previsto entregar documentos y exponer públicamente sus denuncias.