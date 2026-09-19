Cusco: 16 turistas resultan heridos tras choque de miniván y furgón

Un total de 16 turistas resultaron heridos luego de que una minivan y un furgón colisionaran cuando se dirigían hacia la Montaña de Siete Colores, el accidente ocurrió durante la mañana del día anterior en el distrito de Ccatca, aproximadamente a 40 minutos de la ciudad imperial.

Tras el impacto, los turistas fueron trasladados a diferentes establecimientos de salud para recibir atención médica. La mayoría de los afectados serían visitantes extranjeros que se encontraban realizando actividades turísticas en la zona.

Según información proporcionada desde una clínica de Cusco, varios de los heridos ya fueron dados de alta entre el día del accidente y las primeras horas posteriores.

TURISTAS DE DIFERENTES PAÍSES RESULTARON HERIDOS

De acuerdo con información de la Policía, entre los turistas afectados se encontraban ciudadanos británicos, españoles, lituanos, alemanes e irlandeses. Los visitantes habían contratado el servicio de transporte para dirigirse hacia la Montaña de Siete Colores.

Los heridos fueron trasladados inicialmente a una clínica de la ciudad, donde recibieron atención médica. De los 16 turistas, 13 permanecían bajo observación al momento del reporte, mientras que los demás ya habían sido dados de alta.

CONDUCTORES QUEDARON DETENIDOS

Por otro lado, los conductores de la minivan y del furgón quedaron detenidos por disposición de las autoridades, mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades en el accidente.