¡La Libertad seguirá en emergencia! Prorrogan medida en Trujillo, Virú y Chepén

Las actividades religiosas, culturales y deportivas de carácter masivo deberán contar con autorización de las autoridades competentes durante el periodo de emergencia.

Mediante el Decreto Supremo N.° 134-2026-PCM, el Gobierno estableció nuevas disposiciones para el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Virú, en la región La Libertad. La norma contempla la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el apoyo de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno.

De acuerdo con el decreto, la PNP continuará a cargo del orden interno y determinará las zonas de intervención tomando como referencia información de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos utilizados para la planificación de las acciones de seguridad.

La medida entrará en vigencia el próximo 23 de septiembre e incluye la restricción de determinados derechos constitucionales. Entre ellos figuran la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

PNP MANTENDRÁ EL CONTROL DEL ORDEN INTERNO

El decreto establece que la Policía Nacional continuará ejerciendo el control del orden interno durante el periodo de emergencia, mientras que las Fuerzas Armadas brindarán apoyo en las acciones que correspondan.

Para definir las zonas donde se desarrollarán las intervenciones, la PNP podrá utilizar información de inteligencia, estadísticas, indicadores y mapas del delito, además de otros instrumentos que permitan identificar los sectores que requieran una intervención.

ACTIVIDADES MASIVAS DEBERÁN CONTAR CON AUTORIZACIÓN

La norma también establece disposiciones para las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas que tengan carácter masivo y público. Los organizadores deberán solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para que estas actividades sean evaluadas.