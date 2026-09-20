Mininter confirma captura de presunto autor del asesinato de 'La China Polo' en ataque armado en Caraz

El Ministerio del Interior (Mininter) condenó de manera enérgica el asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash y conocida como "La China Polo", perpetrado durante una actividad proselitista en la ciudad de Caraz.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la entidad confirmó la captura de un ciudadano venezolano señalado como presunto responsable del ataque armado, quien tenía en su poder un arma de fuego.

Según el parte de la DIVREINT-Áncash, la intervención del sospechoso se ejecutó tras el atentado registrado en la avenida Ramón Castilla, frente a la agencia de Caja Huancayo. Un equipo especializado de la División de Homicidios se trasladó al lugar de los hechos para realizar las indagaciones correspondientes.

Condolencias y proceso legal

El Ministerio del Interior expresó sus condolencias a los familiares, amigos y colegas de la comunicadora, y advirtió que por el momento no se formularán hipótesis sobre el móvil del crimen. Asimismo, resaltaron que las pesquisas continuarán de manera rigurosa para garantizar que el atentado no quede impune.

De acuerdo con las disposiciones del pronunciamiento, la determinación de las responsabilidades penales recaerá de manera conjunta sobre la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial, conforme al marco de la ley vigente.