Senamhi alerta que calor diurno llegará a 36 °C en costa norte y a 31 °C en la sierra desde este domingo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó un incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, y altos niveles de radiación ultravioleta en la costa y sierra peruana desde este domingo hasta el martes 22 de septiembre.

De acuerdo con el aviso meteorológico 373 con nivel de alerta roja, el fenómeno responde a la escasa nubosidad hacia el mediodía, ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h y posibles lluvias dispersas en la costa norte, abarcando un total de 18 regiones.

Temperaturas máximas y regiones afectadas

Según el reporte oficial, las temperaturas máximas en la costa norte oscilarán entre 25 °C y 36 °C, en la costa central entre 24 °C y 30 °C, y en la costa sur entre 22 °C y 30 °C. En cuanto a la sierra, se prevén registros de 25 °C a 31 °C en la zona norte, de 24 °C a 29 °C en la central, y de 15 °C a 29 °C en la sur.

Los departamentos comprendidos en la alerta son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Puno y Tumbes.

Medidas de prevención

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población el uso de protector solar, sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, además de consumir abundante líquido y verificar la frescura de los alimentos para prevenir intoxicaciones. Asimismo, mantener ventilados los espacios cerrados, utilizar ropa de colores claros y evitar las actividades físicas o la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 17:00 horas.