Sismo de magnitud 4.9 remeció Trujillo

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 26 kilómetros al suroeste de Salaverry. Hasta el momento, no se reportan daños personales ni materiales.

Un sismo de magnitud 4.9 se registró la noche de este domingo 20 de septiembre en el distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, región La Libertad, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 10:58 p. m. y fue percibido por la población de la zona.

De acuerdo con el reporte del IGP, el epicentro se ubicó a 26 kilómetros al suroeste de Salaverry, mientras que el foco del sismo se localizó a una profundidad de 59 kilómetros. El movimiento alcanzó una intensidad de grado IV en la escala de Mercalli en Salaverry.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no ha informado sobre personas afectadas ni daños materiales como consecuencia del movimiento telúrico. Las autoridades continúan monitoreando la situación y recomiendan a la población mantener la calma ante posibles réplicas.

RECOMENDACIONES DE INDECI

Ante un sismo, Indeci recomienda alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan caer o desplazarse durante el movimiento. Si no es posible evacuar, se debe acudir a la zona de seguridad interna previamente identificada, como las áreas cercanas a columnas o muros estructurales, y permanecer atentos a las indicaciones de las autoridades.