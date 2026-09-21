Disponen que Comandante general de la PNP lidere investigaciones por el asesinato de "La China Polo"

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza, se trasladó a la ciudad de Caraz para encabezar y dirigir la investigación destinada al esclarecimiento del asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo ("China Polo"), así como de las lesiones por arma de fuego ocasionadas a otras personas.

Dicha intervención se da por disposición del ministro del Interior, César Astudillo y responde al compromiso institucional de garantizar un alto nivel de rigor técnico, presencia operativa y articulación permanente con el Ministerio Público.

Capturas de sospechosos e inspecciones técnicas

Como resultado de las primeras acciones operativas ejecutadas junto al jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC), general PNP José Zavala Chumbiauca, la policía detuvo a dos ciudadanos venezolanos: L.I.O.D. (30), intervenido en flagrancia en Caraz el 19 de septiembre como presunto autor material, y R.J.T.A. (29), capturado la madrugada del 20 de septiembre en Lima y trasladado a Áncash.

En la Comisaría PNP Caraz se sostuvieron reuniones de trabajo con fiscales y peritos especializados, procediendo a realizar inspecciones técnicas en la escena del crimen, la presunta ruta de escape y el hospedaje vinculado a los investigados.

Pericias balísticas

La institución policial dispuso la pericia balística forense de la pistola Glock calibre 9 × 19 mm incautada, la cual figura con una denuncia por hurto presentada en la Comisaría PNP Villa El Salvador el 15 de noviembre de 2023 para su respectiva homologación con los casquillos recuperados en la escena. Estos resultados técnicos se incorporarán al expediente respetando estrictamente la cadena de custodia y los procedimientos legales establecidos.